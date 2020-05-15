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Son dakika: İtalya'nın Venedik kentinde patlama

Son dakika haberi... 'nın kentinde kimyasal fabrikada patlama meydana geldi. tarafından müdahale edilen patlamada, 2 kişinin yaralandığı açıklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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İTALYA'NIN VENEDİK KENTİNDE PATLAMA

'nın kenti yakınlarında bulunan Marghera'da, kimyasal üreten fabrikada öğle saatlerinde patlama meydana geldi. tarafından müdahale edilen patlamada, 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

Son dakika: İtalya'nın Venedik kentinde patlama | Video SON DAKİKA: İTALYA'NIN VENEDİK KENTİNDE PATLAMA | VİDEO

Yangına müdahale etmek için Vicenza, Treviso, Padua ve Rovigo kentlerinden ekipler yardıma geldi.

nedeniyle alevler 10 bin metrekarelik alanda bulunan kimya fabrikasını sardığı belirtiliyor.

Yangının çıkış nedeni ise henüz belirtilmedi.

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