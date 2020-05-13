Koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Virüs bağlantılı hastalıktan 3 çocuk öldü
Son dakika haberleri... ABD'nin New York Valisi Andrew Cuomo, 100'e yakın çocuğun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) bağlantılı olduğu düşünülen ''nadir'' görülen hastalığa yakalandığını söyledi.
Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, çocukları etkileyen ve Kovid-19 bağlantılı olduğu düşünülen ''inflamatuvar sendromunun'' araştırıldığını belirtti.
New York'ta şimdiye kadar 3 çocuğun söz konusu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 100'e yakın çocuğun ise semptom gösterdiğini söyleyen Cuomo, söz konusu hastalığın kritik organlarda hayati tehlike teşkil eden inflamasyona neden olduğunu ifade etti.
Cuomo ayrıca, son 24 saatte New York'ta 195 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
NEW YORK'UN 61 MİLYAR DOLAR FEDERAL YARDIMA İHTİYACI VAR
New York'un salgınla mücadele için 61 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Cuomo, Washington'da görüşülen yeni yardım paketinin ise kurumsal şirketleri kurtarmak yerine eyaletleri ve çalışan aileleri desteklemesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Salgının en yoğun görüldüğü New York'ta şimdiye kadar 347 binden fazla kişi koronavirüsten etkilenirken, 27 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de genelinde ise vaka sayısı 1 milyon 395 bine, ölü sayısı 82 bin 555'e yükseldi.
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