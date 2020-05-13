13 Mayıs 2020, Çarşamba
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ABD'den 3 trilyon dolarlık yeni yardım paketi sunuldu

Koronavirüsün ABD ekonomisine büyük darbe vurmasının ardından , alınan yeni kararı açıkladı. ABD Temsilciler Meclisi, 3 trilyon dolarlık yeni bir ekonomik teşvik paketi sundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2020
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3 TRİLYON DOLARLIK YENİ YARDIM PAKETİ SUNULDU

, yeni tip (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 3 trilyon dolarlık yeni bir ekonomik teşvik paketi sundu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi tarafından açıklanan yardım paketinin hafta içi genel kurulda oylanacağı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, nisan ayında 738 milyar dolar bütçe açığı verdi! AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, NİSAN AYINDA 738 MİLYAR DOLAR BÜTÇE AÇIĞI VERDİ!

YENİ PAKET AÇIKLANDI

ABD tarihinde genel kurula sunulmuş en büyük bütçe tasarısı olarak tarihe geçen ve 1815 sayfadan oluşan pakette yerel ve federal yönetimlere bütçe desteği ve salgın nedeniyle iflas eden veya zarara uğrayan vatandaş ve işletmecilerin sübvanse edilmesi öngörülüyor.

Ayrıca, ABD vatandaşlarına ikinci nakit yardımı ve hastanelerdeki tıbbi ihtiyaçların giderilmesi için fonun ayrıldığı pakette, işsizlik fonunun da arttırıldığı dikkati çekiyor.

Pakete ilişkin Amerikan halkının hayatlarını kurtarmak ve ihtiyaçlarını karşılamak adına "çok önemli bir fırsat" tanımlaması yapan Pelosi, "Acı çeken aileler için açlık, kira ve faturalar durmadığı gibi iş veya sevdiklerini trajik bir şekilde kaybetme olayları ara vermiyor. Bu paket demokrasimizi koruma girişimidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Cumhuriyetçi Senato üyelerinin tasarıyı bütçe açığı sebebiyle Senato'dan geçirmeyeceği belirtiliyor.

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