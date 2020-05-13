13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Polonya'dan Rusya için 'ana tehdit' açıklaması

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın imzaladığı Polonya'nın yeni belgesine göre, , Polonya için ana tehdit oluşturuyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2020
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POLONYA'DAN RUSYA İÇİN 'ANA TEHDİT' AÇIKLAMASI

2014 yılından beri yürürlükte olan dokümanın yerine geçecek olan 'nın yeni belgesi, Başbakan Mateusz Morawiecki'nin yanı sıra birçok bakanın da katıldığı törenle Cumhurbaşkanı tarafından imzalandı.

Etkinlikte konuşma yapan Duda, Polonya ordusundaki görevli sayısının son 5 yılda 30 bin arttığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde paylaşılan dokümanda, ''Mevcut uluslararası sistemin devam eden parçalanması Polonya'nın güvenlik politikasını olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda en büyük tehdit, 'nın askeri güç kullanarak gerçekleştirdiği neo emperyalist politika oluşturuyor.'' ifadeleri yer aldı.

Rusya'nın emperyal konumunu güçlendirmek için askeri gücünü hızlı bir şekilde artırdığına dikkat çekilen dokümanda ayrıca, bu ülkenin dezenformasyon ve siber saldırılara dayalı faaliyetlerle mevcut uluslararası sisteme zarar vermeye yönelik girişimlerinin devam edeceği de belirtildi.

Polonya'nın güvenliğinin, Kuzey Atlantik ve Avrupa kurumlarında yer almanın yanı sıra önemli ortaklarla ikili ve bölgesel işbirliğine bağlı olduğu olduğu belirtilen dokümana göre, 2024'e kadar ülkenin Gayri Safi Yurt içi Hasılası'nın (GSYİH) yüzde 2,5'i savunmaya ayrılacak.

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