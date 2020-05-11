11 Mayıs 2020, Pazartesi
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ABD Bakanı Trump'tan basına koronavirüs tepkisi

ABD Başkanı , salgınına yakalananların sayısı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 1 milyon 369 bin 157 kişinin virüse yakalandığını hatırlatan Trump, "Koronavirüs rakamları çok daha iyi görünüyor. Koronavirüs ile mücadelemize yalan haberler dışında herkes çok büyük kredi verdi. Onlar (basın) Amerika'nın utanç kaynağı." ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2020
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TRUMP'TAN BASINA KORONAVİRÜS TEPKİSİ

ABD Başkanı , yeni tip (Kovid-19) vaka ve ölümlerinin ülkenin hemen hemen her yerinde azaldığına dikkati çekerek, tablonun iyiye gittiğini ve ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Trump, Twitter üzerinden ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

BASINI HEDEF ALDI

Ülkenin hemen her yerinde virüs kaynaklı ölüm ve vakaların düşüşe geçtiğini vurgulayan Trump, "Koronavirüs rakamları çok daha iyi görünüyor. Büyük ilerleme kaydedildi." ifadesini kullandı.

"Yalan haberler" olarak nitelendirdiği basına da yüklenmeyi sürdüren Trump, "Koronavirüs ile mücadelemize yalan haberler dışında herkes çok büyük kredi verdi. Onlar (basın) Amerika'nın utanç kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada Kovid-19'dan en ağır etkilenen ülke konumundaki ABD'de 1 milyon 369 bin 157 kişi virüse yakalanırken, 80 bin 807 kişi hayatını kaybetti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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