12 Mayıs 2020, Salı
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Son dakika: Afganistan’da hastaneye terör saldırısı

Son dakika... Afganistan’da bir hastaneye terör saldırısı düzenlendi. İki ayrı patlamanın duyulduğu saldırıda, güvenlik güçleri ve teröristler arasında çatışmanın sürdüğü ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.05.2020
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O ÜLKEDE HASTANEYE TERÖR SALDIRISI
Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneybatısındaki Dasht-e-Barchi bölgesinde bulunan bir hastaneye terör saldırısı düzenlendi. Yerel medya, saldırıda iki ayrı patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Doktorların hastane içerisinde mahsur kaldıkları ifade edilirken; güvenlik güçleri ile terör örgütü üyeleri arasında çatışmanın sürdüğü bildirildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı belirlenemezken; henüz saldırıyı üstlenen olmadı.
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