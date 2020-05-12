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Fransa'da skandal olay! Müslümanlara mezar yok

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadığı belirtildi. Mezarlık kalmadığı için yüzlerce cenazenin, buzdolaplarında veya morglarda bekletildiği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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FRANSA'DA SKANDAL OLAY! MÜSLÜMANLARA MEZAR YOK

cenaze işlemlerine ilişkin çalışmalar yapan Tahara Derneği Başkanı ve hemşire Abdessamad Akrach, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normal şartlarda Müslümanların cenazelerinin istekleri doğrultusunda nakledildiğini ancak şu an salgın nedeniyle bunun mümkün olmadığını söyledi.

''YÜZLERCE CENAZE BUZDOLAPLARINDA BEKLİYOR''
Akrach, ülkedeki mezarlıklarda da Müslümanlar için ayrılan bölümlerde yer kalmadığını aktardı. Bu soruna ivedilikle çözüm bulunması gerektiğini kaydeden Akrach, "Mezarlık kalmadığı için yüzlerce cenaze buzdolaplarında veya morglarda bekliyor." dedi.

"TÜRKLERİN DIŞINDAKİ MÜSLÜMANLARIN CENAZELERİ YURT DIŞINA NAKLEDİLEMİYOR"
Akrach, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerle sınırların kapatılmasıyla durumun daha da kötüleştiğine dikkati çekerek, "Ülkelerin sınırlarını kapatması nedeniyle Türklerin dışındaki Müslümanların cenazeleri yurt dışına nakledilemiyor." ifadesini kullandı.

'da Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (), bu konuda daha önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çağrıda bulunmuştu. CFCM verilerine göre ülkedeki 300 mezarlıkta Müslümanlar için ayrılan bölümde yaklaşık 100 mezar yeri bulunuyor.

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