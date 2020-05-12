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Rusya'da korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın: 5 ölü

'nın St. kentinde, yeni tip (Kovid-19) vakalarının tedavi edildiği hastanede çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi. Öte taraftan yine Rusya'nın Krasnogorsk kentinde, iki gün önce yatalak hastaların kaldığı bakımevinde çıkan yangında da 9 kişi ölmüştü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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RUSYA'DAKİ 'KORONA HASTANESİ'NDE ŞOK!
Rus TASS haber ajansına göre, St. 'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü Aziz Yorgi Hastanesinin 6. katında çıktı.

Yangında, solunum cihazına bağlı 5 kişi hayatını kaybetti.

Hastanedeki 150 kişinin tahliye edildiği ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken, ilk belirlemelere göre yangına solunum cihazının arızalanmasının neden olduğu ifade edildi.



İKİ GÜN ÖNCE DE FELAKET YAŞANMIŞTI

'nın Krasnogorsk kentinde, iki gün önce yatalak hastaların kaldığı bakımevinde çıkan yangında da 9 kişi ölmüştü.

Geçen hafta, Başkent 'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmişti.

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