11 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Putin duyurdu: Bugün sona eriyor

Putin duyurdu: Bugün sona eriyor

Devlet Başkanı , "12 Mayıs’tan itibaren ekonomideki kilit öneme sahip madencilik, , iletişim, , sanayi ve inşaat alanındaki işletmelerin faaliyetlerinin yeniden başlaması için gereken şartlar mümkün olan her yerde sağlanacak" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2020
ABONE OL
PUTİN DUYURDU: BUGÜN SONA ERİYOR
Putin, bölge yetkilileriyle video konferans yoluyla yaptığı toplantı öncesinde, Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Son dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan günde damga vuran koronavirüs aşısı açıklaması SON DAKİKA: İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON'DAN GÜNDE DAMGA VURAN KORONAVİRÜS AŞISI AÇIKLAMASI

Ülkedeki yüksek hazırlık durumunun devam edeceğini belirten Putin, salgına yönelik tedbirlerin hemen sona erdirilemeyeceğini söyledi.

Putin, tedbirlerin gevşetilmesi sürecinin insanların güvenliğini garanti edecek şekilde çok dikkatli ve adım adım olması gerektiğini vurguladı.

"12 MAYIS'TA SONA ERİYOR"

'da 28 Mart'tan bu yana devam eden çalışanlara yönelik idari iznin 12 Mayıs'tan itibaren son bulacağını bildiren Putin, "Bugün, çalışanlara yönelik idari izin süresi için son gün." dedi.

Salgınla mücadelenin devam ettiğine dikkati çeken Putin, uzun süren tatil döneminin salgının yayılmasını durdurduğunu ifade etti. Putin, bu sayede sağlık sisteminin hazırlık seviyesini artırdıklarını kaydetti.

Putin, tedbirlerin yumuşatılması konusunda zamana ihtiyaç olduğuna işaret ederek, buna karşılık bölge valilerinin tedbirlerin yumuşatılması ya da sertleşmesi konusunda salgının durumuna göre karar almaya devam edebileceğini söyledi.

Son dakika: Rusya'da korkunç koronavirüs rakamı! Rusya'da koronavirüs vaka sayısında son durum SON DAKİKA: RUSYA'DA KORKUNÇ KORONAVİRÜS RAKAMI! RUSYA'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISINDA SON DURUM

"SALGIN, RUSLARIN EKONOMİK DURUMUNU OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Salgına yönelik tedbirler nedeniyle geçen aydan bu yana işsiz kalanların sayısının 1,4 milyona ulaştığını aktaran Putin, " desteği için 1 Haziran'da başlayacak şekilde kredi programı başlatılacak. Çalışanlarının yüzde 90'ını koruyan şirketler, nisan ve mayıs için ödenek alacak." ifadesini kullandı.

Putin, Kovid-19 salgınının, Rusların gelirlerini ve genel ekonomik durumunu olumsuz yönde etkilediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Daha önce devreye aldığımız ekonomiye yönelik destek paketlerini genişleteceğiz. Hükümetle birlikte iş dünyasının normalleşme sürecinde vatandaşları ve ekonomiyi destekleyecek yeni bir destek paketi hazırladık.

12 Mayıs'tan itibaren ekonomideki kilit öneme sahip madencilik, , iletişim, , sanayi ve inşaat alanındaki işletmelerin faaliyetlerinin yeniden başlaması için gereken şartlar mümkün olan her yerde sağlanacak. Kovid-19'dan en çok etkilenen bu sektörlere yönelik devlet desteği, 12 Mayıs'ın ardından devam edecek."

Putin, ülkedeki küçük ve orta boy işletmeler () ile vatandaşlar için vergi kolaylıklarının da sağlanacağını belirterek, Kovid-19 tedbirlerinden etkilenen KOBİ'lerde ikinci çeyrek için vergi alınmayacağını sözlerine ekledi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA