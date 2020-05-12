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ABD'de önemli yeni araştırma: D vitamini eksikliği Kovid-19'dan ölüm riskini artırabilir

’de yapılan yeni bir araştırma, eksikliği ile yeni tip (Kovid-19) kaynaklı ölüm oranlarının yüksekliği arasında bağ olabileceğini ortaya koydu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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ABD'DE KORONA ARAŞTIRMASI: O VİTAMİNİN EKSİKLİĞİ...
Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesinde bir grup araştırmacı tarafından yapılan çalışmada, Kovid-19 kaynaklı yüksek ölümlerin görüldüğü , ve gibi ülkelerdeki ölüm vakalarında seviyelerinin diğer ülkelerdeki vakalarla kıyaslandığında daha düşük olduğu tespit edildi.

Raporda, araştırma grubu başkanı Vadim Backman'ın, ''Analizimiz, Kovid-19'a yakalanmayı engellemese de D vitamini yeterli hastaların ölüm oranlarının yarı yarıya daha düşük olacağını ve komplikasyonları azaltabileceğini gösteriyor.'' ifadelerine yer verildi.

"ŞİMDİLİK EK TEDAVİ OLARAK KULLANILABİLİR"

Backman, Kovid-19'a karşı daha savunmasız olan Afro-Amerikalılar ve vitamin eksikliğinin yaygın görüldüğü yaşlı hastalar için D vitamini takviyesinin şimdilik ek tedavi olarak kullanılabileceğini belirtti.

Bununla birlikte, raporda virüse karşı tüm insanları D vitamini almaya yönlendirmek için erken olduğu, vitaminin doğru dozda alınmazsa yan etkilerinin bulunabileceği ve nihai sonuçlar için araştırmanın derinleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

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