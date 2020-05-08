Almanya'da corona virüs ölüm ve vaka sayısında son durum

Corona virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.Ülkede can kaybı son 24 saatte 123 kişi artarak 7 bin 398'e ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da virüsten etkilenen kişilerin sayısı 24 saatte 1268 artışla 169 bin 430'a yükselirken hayatını kaybeden kişilerin sayısı 123 kişi artarak 7 bin 398'e ulaştı.