08 Mayıs 2020, Cuma
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Almanya'da corona virüs ölüm ve vaka sayısında son durum

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 123 kişi artarak 7 bin 398'e ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.05.2020
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ALMANYA'DA ÖLÜ SAYISI 7.398'E ÇIKTI
Corona virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.

Ülkede can kaybı son 24 saatte 123 kişi artarak 7 bin 398'e ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da virüsten etkilenen kişilerin sayısı 24 saatte 1268 artışla 169 bin 430'a yükselirken hayatını kaybeden kişilerin sayısı 123 kişi artarak 7 bin 398'e ulaştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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