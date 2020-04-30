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Libya Hava Kuvvetlerinden darbeci Hafte'e yönelik şok saldırı

Birleşmiş Milletler () nezdinde 'daki meşru hükümet olan () ordusuna bağlı Libya Hava Kuvvetleri, Terhuna’ya başlattığı operasyon kapsamında Hafter’in mühimmatlarını vurdu. O anlara dair drone görüntüleri paylaşıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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DARBECİ HAFTER'E AĞIR BOMBARDIMAN ŞOKU!
() ordusuna bağlı Hava Kuvveltleri, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhuna kentine başlatılan operasyon kapsamında, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı silahlı güçlere ait mühimmatları vurdu.
Libya Hava Kuvvetlerinden darbeci Hafte'e yönelik şok saldırı! İşte ağır bombardıman anı | Video LİBYA HAVA KUVVETLERİNDEN DARBECİ HAFTE'E YÖNELİK ŞOK SALDIRI! İŞTE AĞIR BOMBARDIMAN ANI | VİDEO

DARBECİ HAFTER'E AĞIR BOMBARDIMAN ŞOKU!

Hava saldırısına ilişkin görüntüler drone tarafından anbean kaydedildi.



Terhuna kentini geri almak için, geçtiğimiz hafta başlatılan operasyonda, kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.
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