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Son dakika: ABD'de corona virüs ölümlerinde dehşete düşüren itiraf: En ufak şeyde fiş çekiliyor

Son dakika haberi... 'den ölümleriyle ilgili çok çarpıcı bir açıklama geldi. salgını ABD'de sağlık sistemini adeta çökme noktasına getirdi. ABD'li adlı hemşire ülkede sağlık alanındaki ihmalleri gözyaşlarıyla anlatarak, "Ağır ihmal var, Hastalar ölüyor. En ufak şeyde fiş çekiliyor. Artık yasal olarak ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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KORONA ÖLÜMLERİNDE ŞOK İTİRAF: EN UFAK ŞEYDE FİŞ ÇEKİLİYOR
salgınında merkez üssü haline gelen 'de sağlık sistemi iflasın eşiğine geldi. Asya'da koronavirüs salgını etkisini iyice azaltırken salgının merkezi halini alan ABD'de vakaların ve can kayıplarının önüne geçilemiyor. ABD'nin Nevada eyaletinde görevli olan ve koronavirüs (Covid-19) salgıyla mücadeleye destek vermek için 'a giden adlı hemşire göz yaşlarıyla ABD'deki sağlık sistemindeki ihmalleri anlattı.
Son dakika: ABD'de corona virüs ölümlerinde dehşete düşüren itiraf: En ufak şeyde fiş çekiliyor | Video SON DAKİKA: ABD'DE CORONA VİRÜS ÖLÜMLERİNDE DEHŞETE DÜŞÜREN İTİRAF: EN UFAK ŞEYDE FİŞ ÇEKİLİYOR | VİDEO

EN UFAK OLAYDA HASTALARIN FİŞİ ÇEKİLİYOR

İtiraflarda bulunan hemşire koronavirüs tedavisi gören ve iyileşme ihtimaline şüphe ile bakılan koronavirüs hastalarının solunum cihazlarının fişlerinin en ufak bir durumda çekildiğini ifade etti.

BİNLERCE KİŞİ İHMALLERDEN DOLAYI ÖLÜYOR

Nicole Sirotek adlı hemşire ABD'li hemşire ülkede tıbbi ihmallerin olduğunu çektiği videoyla göz yaşlarına boğularak anlattı. Sirotek, ABD'de koronavirüs hastalarının "ağır ihmal ve kötü tıbbi yönetim" nedeniyle "öldürüldüğünü" iddia ederken "Artık yasal olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Savunucu gruplar bile bu insanlar hakkında bir şey yapmıyor, siyahi insanların hayatları burada önemli değil. Durum çok vahim. Binlerce kişi ihmallerden dolayı ölüyor" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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