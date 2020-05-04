Son dakika: Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 82'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.

Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 42 artarak 11 bin 37 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 199 artarak 40 bin 770'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 26 artışla 5 bin 82'ye yükseldi.

HOLLANDA'DA TEDBİRLERİN GEVŞETİLMESİ

Hollanda hükümeti 21 Nisan'da, kreşler ve özel eğitim merkezlerinin 11 Mayıs, ortaöğretim kurumlarının ise 1 Haziran'da eğitime başlayacağını açıklamıştı.

Hükümet, 18 yaş altındakilerin 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla 28 Nisan'dan itibaren açık alanlarda spor yapabileceğini duyurmuştu.

Bakımevinde kalan yaşlılara ziyaret kısıtlaması ve yakın mesafe çalışanlar için geçerli kısıtlamaların ise 20 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtilmişti.