04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 93 kişi öldü

Son dakika haberine göre ülkesi 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı da 13 bin 447'ye ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.05.2020
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MEKSİKA'DA SON 24 SAATTE 93 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 93 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2 bin 154'e, vaka sayısı ise 1383 artarak 23 bin 471'e yükseldi.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı da 13 bin 447'ye ulaştı.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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