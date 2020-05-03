03 Mayıs 2020, Pazar
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Son dakika: Rusya’da rekor artış: 10 bin 633 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberi... ’da son 24 saatte 10 bin 633 kişide daha (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 134 bin 687 kişiye ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2020
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RUSYA’DA REKOR ARTIŞ! 10 BİN 633 YENİ VAKA

Ülkede 10 bin 633 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 134 bin 687'ye yükseldi. Ayrıca, nedeniyle 58 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 1280'e çıktığı aktarıldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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