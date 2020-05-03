İngiliz hükümeti tüm planları hazırlamış: Eğer Johnson ölseydi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakıma alındığı sırada ölme ihtimaline karşın hükümetin acil eylem planları yaptığını ve doktorların da bir an olası bir ölümü nasıl duyuracaklarını düşünmeye başladığını açıkladı.
Johnson, Sun gazetesinin pazar günleri yayımlanan versiyonu Sun On Sunday'e verdiği röportajda, yoğun bakımda geçirdiği 3 günü "zor bir an" olarak niteledi.
"Durumunun hiç de parlak olmadığını, bunu inkar edemeyeceğini" kaydeden Johnson, "'Stalin'in ölümü' tipi bir senaryoya karşı stratejileri vardı. Hükümetin acil eylem planları olduğunun farkındaydım. Doktorlar işlerin ters gitmesi halinde ne yapacaklarına dair her türlü düzenlemeyi yapmıştı." dedi.
'BUNDAN NASIL ÇIKACAĞIM'
Solunum cihazına bağlandığında kendisine uzun süre oksijen verildiğini anlatan 55 yaşındaki Johnson, yoğun bakımda "göstergelerin yanlış yöne gitmeye devam ettiğini" ve kendisine sürekli 'bundan nasıl çıkacağım' diye sorduğunu belirtti.
"BUNU NASIL SUNACAKLARINI DÜŞÜNMEYE BAŞLAMIŞLARDI"
Durumunun sadece birkaç gün içinde kötüleşmesine inanmakta zorlandığını ve "neden iyileşemediğini anlayamadığını" anlatan Johnson, ölümü ihtimaline ilişkin olarak da doktorların bir an "bunu nasıl ilan edeceklerini düşünmeye başladıklarını" kaydetti.
İYİLEŞMESİ BİR AY SÜRDÜ
Boris Johnson, 27 Mart'ta Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra semptomlarının ağırlaşması üzerine 5 Nisan'da hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı.
9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkan ve 12 Nisan'da taburcu edilen Johnson'ın iyileşmesi bir ay sürmüş ve 27 Nisan'da göreve dönmüştü.
Johnson, gördüğü tedaviyle "hayatının kurtulduğunu, bunda hiçbir şüphe olmadığını" söylemişti.
OĞLUNA DOKTORLARININ ADINI VERDİ
İşe döndükten 2 gün sonra 29 Nisan'da 6. kez baba olan Başbakan, oğluna yoğun bakımda kendisine bakan Dr. Nick Price ve Dr. Nick Hart'a atfen Nicholas adını vermişti.
Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds da bu doktorlar için "Boris'in hayatını kurtardılar" ifadesini kullanmıştı.
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