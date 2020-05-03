03 Mayıs 2020, Pazar
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Rusya ve İran’dan İngiltere'ye siber saldırı!

basını ve ’nın üniversitelerine, koronavirüs aşı bilgilerini çalmak için düzenlediğini iddia etti. İngiliz enstitülerine yapılan siber saldırı izlerinin, Rusya ve İran’dan geldiği açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2020
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RUSYA VE İRAN’DAN İNGİLTERE'YE SİBER SALDIRI!

'de koronavirüs aşısı ve testleri üzerinde çalışan üniversitelere siber saldırılar olduğu ve bu saldırıların ve 'dan yapıldığı ileri sürüldü. Siber saldırıların hedefinde bilim insanları ve doktorlar olduğu vurgulandı. İngiliz Ulusal Sibel güvenlik Merkezi'nden adı açıklamayan bir kaynaktan yapılan açıklamada, yapılan siber saldırıları durdurmak için 24 saat çalıştıkları ifade edildi.

BAŞARIYA ULAŞAN SİBER SALDIRI OLMADI
Siber saldırıların hedefinde, üniversitelerin ve bilimsel tesislerin e-posta sunucuları bunuluyor. İsmi açıklanmayan kaynaklar, İngiltere'nin virüsle mücadele çabalarını hedef almaya yönelik sürekli bir girişim olduğunu ifade etti. Gazete, bu siber saldırıların henüz başarıya ulaşmadığını vurguladı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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