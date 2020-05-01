01 Mayıs 2020, Cuma
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Libya hükümetinden, Hafter'e ait askeri konvoya saldırı

Son dakika haberine göre; Hükümeti, başkent Trablus’un güneyinde bulunan darbeci Hafter milislerine ait askeri bir konvoya 6 hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.05.2020
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LİBYA'DA DARBECİ HAFTER'E AĞIR DARBE!

hükümeti askeri birlikleri, başkent Trablus'un güneybatısında yer alan 'ne 5 hava operasyonu düzenledi.

Birleşmiş Milletler () tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti () askeri birlikleri resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, "Libya Hava Kuvvetleri Vatiyye Hava Üssü'ne 5 hava operasyonu düzenledi. Operasyonda Hafter milisleri ve askeri mühimmat hedef alındı." İfadelerini kullandı.

Kununu, yaklaşık 3 saat önce yaptığı açıklamada, UMH askeri birliklerinin darbeci Hafter milislerine ait askeri bir konvoya 6 hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

UMH askeri birlikleri tarafından geçen 25 Mart'ta başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında çoğunluğunu Hafter milislerinin kontrol ettiği üsse aralıklarla hava operasyonu düzenleniyor.

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