ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs iddiası
Koronavirüsün Çin'de üretildiği iddiasını her açıklamasında yineleyen ABD Başkanı Trump, yeni iddiasıyla dünya basınının gündemine bomba gibi düştü. ABD Başkanı Trump, "Bir kanıt gördünüz mü?" şeklindeki soruya, "Evet gördüm." diye yanıt verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıkladı.
Trump, Beyaz Saray'da "yaşlıların korunması" konusunda düzenlenen panelde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olduğu iddialarına ilişkin Trump, "Vuhan Viroloji Enstitüsünün virüsün kaynağı olduğuna dair size yüksek derecede güven veren bir kanıt gördünüz mü?" şeklindeki soruya, "Evet gördüm." diye yanıt verdi.
Gazetecilerin bu konudaki sorularında ısrar etmesi üzerine Trump, "Çin bunu kasıtlı olarak ya da yanlışlıkla yapmış olursa olsun araştırmacılarımız bu konuda çalışıyor. Size şu anda daha fazlasını söyleyemem." diye konuştu.
"DSÖ KENDİNDEN UTANMALI"
Trump, Kovid-19 salgını konusunda Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) yüklenerek, "DSÖ kendinden utanmalı çünkü Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi çalışıyor. Biz her yıl bu kuruluşa neredeyse 500 milyon dolar verirken, Çin sadece 38 milyon dolar ödüyor. Az ya da çok fark etmez. İnsanlar korkunç hatalar özellikle de dünyada yüz binlerce kişinin ölümüne yol açacak hatalar yaparken, DSÖ'nün bir bahanesi olamaz." görüşünü paylaştı.
ABD'nin Çin'e milyarlarca dolar yatırım yaparken, Çin'in ABD'ye hiçbir şey vermediğini savunan Trump, "Çin bize 10 cent bile vermedi." değerlendirmesinde bulundu.
"ÇİN BENİM TEKRAR SEÇİLMEMİ İSTEMİYOR"
Öte yandan Trump, kasım ayındaki seçimlerde Çin'in kendisi yerine Demokrat Başkan aday adayı Joe Biden'ın seçilmesini istediğini kaydederek, "Çin, benim tekrar başkan seçilmemi istemiyor." dedi.
Trump, Çin ile bir ticari anlaşma imzaladıktan kısa süre sonra Kovid-19 salgının ortaya çıktığını vurgulayarak, "Bu virüs Çin'de durdurulabilirdi. Şimdi tüm dünyada. Biz bu olanlardan mutlu değiliz." diye konuştu.
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