'Koca Yusuf'lar dört kıtaya yayıldı!
Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye çalışırken, Türkiye ülkelere gönderdiği yardımlarla adından söz ettirdi. Türkiye’nin sağladığı tıbbi yardım malzemelerinin ulaşmasında en büyük katkıyı ise A-400 M tipi ağır nakliye uçakları sağlıyor. Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya kıtalarında seferber olan “Koca Yusuf”lar koronavirüs operasyonu kapsamında ilk seferini şubat başında salgının başladığı Çin’in Vuhan kentindeki Türkleri almak için yapmıştı.
Türkiye, geçen salı günü koronavirüsle mücadele kapsamında ilk parti yardımı gönderdiği ABD'ye dün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ikinci parti yardımı yolladı.
İlk parti yardımı Washington'a götüren "Koca Yusuf" olarak bilinen A-400 M tipi askeri nakliye uçağı, 55 saatlik uçuşun ardından Türkiye'ye dönerken dün sabah da C-130 tipi kargo uçağı ikinci parti yardımı Washington'a götürmek için Ankara Etimesgut Askeri Üssü'nden hareket etti. Yardım kolilerinin üzerinde ilk partide olduğu gibi Türk-ABD bayrakları, Cumhurbaşkanlığı forsu, Mevlânâ'nın Türkçe ve İngilizce "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözü ile "Türkiye'den ABD'den halkına sevgilerle" yazısı yer aldı. İkinci parti yardımın da tek kullanımlık cerrahi maske, koruyucu önlük ve tulum, koruyucu gözlük, özel N95 maske, yüz koruma siperliği ve dezenfektandan oluştuğu öğrenildi.
AVRUPA KOMUTANLIĞI'NDAN TEŞEKKÜR
C-130'u Ankara'dan ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran uğurladı. Uçağın hareketinden sonra ABD'nin Avrupa Komutanlığı Twitter hesabından "NATO müttefikimize teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz" paylaşımını yaparak, Milli Savunma Bakanlığı'nın uçağın Ankara'dan yola çıktığını duyuran İngilizce tweet'ine de yer verdi.
Türkiye, dün de Suudi Arabistan'dan tahliye yaptı. Bir kız çocuğu ülkesine kavuşmanın sevincini böyle yaşadı.
Dört kıtadaki ülkelere 'süper güç-fakir' fark etmeksizin yardım elini uzatan Türkiye, bu salgında 'en insani tutum' gösteren ülke olarak öne çıktı. Dün de Avrupa Birliği'nden, ABD'den ve Birleşmiş Milletler'den "Yardımlarınıza teşekkürler, minnettarız" açıklamaları geldi.
'KOCA YUSUF'LAR DÖRT KITAYA YAYILDI
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede başka ülkelere sağladığı tıbbi yardım malzemelerinin ulaşmasında en büyük katkıyı ise A-400 M tipi ağır nakliye uçakları sağlıyor. "Koca Yusuf"lardan TSK envanterinde 9 adet bulunuyor. Son olarak bir "Koca Yusuf" önceki gece Kayseri'deki Erkilet Havaalanı'ndan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yardım malzemesi götürmek için havalanmıştı. Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya kıtalarında seferber olan "Koca Yusuf"lar koronavirüs operasyonu kapsamında ilk seferini şubat başında salgının başladığı Çin'in Vuhan kentindeki Türkleri almak için yapmıştı.
AP TÜRKİYE RAPORTÖRÜ: TÜRKİYE'YE MİNNETTARIM
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü İspanyol Nacho Sanchez Amor, salgınla mücadele kapsamında ülkesine, Avrupa'ya ve diğer dünya ülkelerine yardım eden Türkiye'ye minnettar olduğunu söyledi. Sanchez, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz'e hitaben yazdığı mektupta, bu zor zamanlarda Türk insanlarıyla dayanışma içerisinde olduğunu belirtip gerek yetkililere gerekse COVID-19'un yayılmasını engellemek için farklı seviyelerde savaşanlara en iyi dileklerini sundu.
Salgın nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşları için başsağlığı dileyen Sanchez, "Bu zor zamanlarda hepimiz aynı taraftayız. Mektubunuzda haklı olarak bahsettiğiniz gibi, uluslararası işbirliği ve dayanışma artık her zamankinden daha önemli. Birlikte harekete geçmeliyiz ve bu konuda kimse kendi başına başarılı olamaz. Bu bağlamda, İspanya dahil olmak üzere AB'nin birçok ülkesine ve dünya çapında diğer bölgelere yardım teslim eden Türkiye'ye minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum" ifadesini kullandı. Sanchez, AB ile Türkiye arasında karşılıklı anlayışı ve salgınla mücadele için tüm çabaları artırmanın yanı sıra sosyoekonomik etkileri hafifletmek için işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu vurguladı.
BM: TÜRKİYE KENDİ SAVAŞINA RAĞMEN SURİYE'YE YARDIMI KOLAYLAŞTIRIYOR
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, koronavirüs salgınının Suriye'nin kuzeybatısına yayılmasını önlemek için sınır ötesi yardımlarda hijyen kitleri ve izolasyon üniteleri ve çadırlara öncelik verdiklerini belirterek, "Türkiye virüsle olan kendi savaşına rağmen sınır ötesi yardım sürecini kolaylaştırıyor" dedi. BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye hakkında bilgilendiren Lowcock, salgın vakaları sayısının rejim kontrolündeki bölgelerde 43'e çıktığını ve üç kişinin öldüğünü, ülkenin kuzeydoğusunda bir vaka ve bir ölüm yaşandığını belirtti. Lowcock, milyonlarca insanının yerinden edildiği ve hijyen olmayan kalabalık kamplarda yaşadığı Suriye'de salgın için alınan önlemlerden başarı beklenmemesi gerektiğini vurguladı. Lowcock, İdlib'de koronavirüs testi için laboratuvar kurulduğunu ve bazı testlerin Türkiye'de yapıldığını belirtti.
Hürriyet
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