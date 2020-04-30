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Son dakika: Dr. Anthony Fauci'den corona virüs (Covid-19) aşısı için net tarih

Son dakika haberine göre; ABD Başkanı 'ın corona virüsü ile mücadele kapsamında kurduğu ekibin içinde yer alan başarılı doktor , bugün katıldığı programda corona virüsü aşısı için bugüne kadarki en net tarihi resmen duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN NET TARİH VERDİ

ABD Başkanı 'ın kurduğu corona virüsü ile mücadele ekibinde yer alan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. , bugün katıldığı
Today Show'da flaş mesajlar verdi.

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"HENÜZ BİRİNCİ FAZDAYIZ"

Ekibinin "Operasyon Sapma Hızı" isimli bir projede çalıştığını ve amaçlarının yüz milyonlarca dozluk aşı üretimini Ocak ayına kadar tamamlamayı hedeflediğini söyleyen Dr. Fauci, "Denemelerin erken aşamasındayız. Henüz birinci fazdayız. Sonraki adımda daha güvenli bir sonuca ulaşana kadar çalışacağız ve bu durum böyle gidecek. Sürekli aşının işe yaraması için çalışıyoruz. Bu aşının hızlı olmasını, güvenli olmasını ve etkili olmasını istiyoruz. Bizce bu yapılabilir" şeklinde konuştu.



"HEDEF OCAK AYI"

Fauci, "Ben Ocak ve Şubat ayında ne diyordum, 1 yıl ile 18 aylık bir süreç olduğunu söylüyordum aşı için. Dolayısıyla gelecek yılın Ocak ayı bir yıl oluyor. Başta söylediğimden çok da farklı bir sonuç çıkmayacak" ifadesini kullandı.

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