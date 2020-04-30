Son dakika: Dr. Anthony Fauci'den corona virüs (Covid-19) aşısı için net tarih
Son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın corona virüsü ile mücadele kapsamında kurduğu ekibin içinde yer alan başarılı doktor Anthony Fauci, bugün katıldığı programda corona virüsü aşısı için bugüne kadarki en net tarihi resmen duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın kurduğu corona virüsü ile mücadele ekibinde yer alan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, bugün katıldığı
Today Show'da flaş mesajlar verdi.
"HENÜZ BİRİNCİ FAZDAYIZ"
Ekibinin "Operasyon Sapma Hızı" isimli bir projede çalıştığını ve amaçlarının yüz milyonlarca dozluk aşı üretimini Ocak ayına kadar tamamlamayı hedeflediğini söyleyen Dr. Fauci, "Denemelerin erken aşamasındayız. Henüz birinci fazdayız. Sonraki adımda daha güvenli bir sonuca ulaşana kadar çalışacağız ve bu durum böyle gidecek. Sürekli aşının işe yaraması için çalışıyoruz. Bu aşının hızlı olmasını, güvenli olmasını ve etkili olmasını istiyoruz. Bizce bu yapılabilir" şeklinde konuştu.
"HEDEF OCAK AYI"
Fauci, "Ben Ocak ve Şubat ayında ne diyordum, 1 yıl ile 18 aylık bir süreç olduğunu söylüyordum aşı için. Dolayısıyla gelecek yılın Ocak ayı bir yıl oluyor. Başta söylediğimden çok da farklı bir sonuç çıkmayacak" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Güzel haber geldi! 40 gün sonra bir ilk
- ABD'de korkunç rakam! Son 24 saatte 2637 kişi öldü
- Fransa İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en keskin küçülmeyi kaydetti
- Korkutan koronavirüs araştırması! Tek bir öksürük...
- ABD'de cesetlerin kokusu çevreye yayıldı!
- İngiltere’den korkutan iddia! Virüsten sonra...
- O ülkede ilk koronavirüs vakası!
- İtalya Başbakanı "gevşeme" kriterlerini duyurdu
- Huzur aradıkları ev ölümlerine neden oldu!
- Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1000 TL pandemi parası ne zaman yatar? 3. faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır?
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
- 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta EFT havale yapılır mı? 1 Mayıs Cuma yarın bankalar çalışacak mı?
- Son dakika: Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- 1-2-3 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?
- Kısa çalışma ödeneği bekleyenler dikkat! Ödemeler o tarihte yapılacak! Kimler kısa çalışma ödeneği alabilecek?
- Son dakika: Muğla Marmaris'te korkutan deprem! 30 Nisan son depremler
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar? 30 Nisan corona virüsünden kaç kişi öldü?
- 65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Son dakika: Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? e-Devlet şehir dışı çıkış izin belgesi nasıl alınır?
- Bakan Selçuk son dakika duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs ayı işsizlik ödeneği yattı mı?
- Kawasaki hastalığı nedir? Koronavirüsle kawasaki hastalığının ilişkisi var mı? Kawasaki hastalığı belirtileri neler?