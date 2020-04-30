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İngiltere’den korkutan iddia! Virüsten sonra...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerin başında gelen ’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sağlık hizmetlerinin askıya alınması sonucu ülke genelinde yaklaşık 18 bin hastasının ölebileceği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2020
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İNGİLTERE’DEN KORKUTAN İDDİA! VİRÜSTEN SONRA...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerin başında gelen 'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sağlık hizmetleri çöktü. Ülkede koronavirüs salgının ardından hastaları için alarm verildi. İngiliz kanser uzmanları, ülkede yeni teşhis edilen 6 bin 270 kanser hastasının koronavirüs tedavisine öncelik verilmesine bağlı olarak gelecek 12 ay içerisinde ölebileceğini ve ülkedeki tüm kanser hastaları dikkate alındığında bu sayının 17 bin 915'e ulaşabileceği konusunda uyardı. Araştırmacılar, bazı ölümlerin kanserli kişilerin koronavirüse yakalanması sonucu gerçekleşeceğini, bazılarının ise tanı konulmakta geç kalınması veya kemoterapi gibi geciken tedaviler sonucu yaşanacağını öngörüyor.

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