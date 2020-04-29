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Esad'ın tepki çeken koronavirüs haritası: İskenderun'u kendi sınırlarında gösterdi

 rejiminin koronavirüs salgınıyla ilgili bilgileri gösterdiği haritasında ’u kendi sınırlarında gösterdiği ortaya çıktı.  Suriye iç savaşında yüzbinlerce vatandaşını katleden Esad’ın, koronavirüs salgını gibi önemli bir konuda bile, Suriye haritasına İskenderun’u da ekleyerek ’yi kışkırtma çabasına girdiği değerlendiriliyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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ESAD'IN TEPKİ ÇEKEN KORONAVİRÜS HARİTASI

rejimi koronavirüs salgınıyla ilgili bilgileri yayınladığı online haritasına 'u da ekledi. Koronavirüs salgınıyla ilgili verilerinin güncel olarak açıklandığı rejime ait resmi internet sitesindeki haritada İskenderun da Suriye sınırlarında gösteriliyor. Sitede yer alan haritanın kuzey batısında "İskenderun" olduğu görülüyor.

Rejimin, 'de yüzlerce sivil insanı hedef alan saldırılarını durdurmak için gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı harekatında, Esad 'yi hedef alan açıklamalar yapmıştı. Esad'ın Suriye haritasındaki bu eklemeyle koranavirüs salgınını bile Türkiye'yi kışkırtmak için kullandığı değerlendiriliyor.

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