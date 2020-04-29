Esad'ın tepki çeken koronavirüs haritası: İskenderun'u kendi sınırlarında gösterdi
Esad rejiminin koronavirüs salgınıyla ilgili bilgileri gösterdiği Suriye haritasında İskenderun’u kendi sınırlarında gösterdiği ortaya çıktı. Suriye iç savaşında yüzbinlerce vatandaşını katleden Esad’ın, koronavirüs salgını gibi önemli bir konuda bile, Suriye haritasına İskenderun’u da ekleyerek Türkiye’yi kışkırtma çabasına girdiği değerlendiriliyor.
Esad rejimi koronavirüs salgınıyla ilgili bilgileri yayınladığı online Suriye haritasına İskenderun'u da ekledi. Koronavirüs salgınıyla ilgili verilerinin güncel olarak açıklandığı rejime ait resmi internet sitesindeki haritada İskenderun da Suriye sınırlarında gösteriliyor. Sitede yer alan haritanın kuzey batısında "İskenderun" olduğu görülüyor.
Rejimin, İdlib'de yüzlerce sivil insanı hedef alan saldırılarını durdurmak için gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı harekatında, Esad Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapmıştı. Esad'ın Suriye haritasındaki bu eklemeyle koranavirüs salgınını bile Türkiye'yi kışkırtmak için kullandığı değerlendiriliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İran'da ölü sayısı 5957'ye yükseldi
- Türk kökenli polis ABD'deki son durumu anlattı
- ABD'de gerçek ölü sayısı saklanıyor mu?
- ABD'ye karşı "ada" hamlesi
- ABD'den skandal petrol hamlesi!
- Yangın faciası: 25 ölü 7 yaralı
- İngiltere Başbakanı Boris Johnson 6. kez baba oldu
- 'Yavru vatan'dan güzel haberler!
- Afrika bir laboratuvar mı? Dikkat çeken tablo
- Güney Kore'de felaket! 25 işçi öldü...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: Yeni 10 TL mi geliyor? TCMB'den 10 lira banknotlar ile ilgili açıklama geldi
- 1000 TL sosyal yardım başvuru ekranı! e-Devlet pandemi sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?
- MEB son dakika: Okullarda sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfı sorumlu geçmek nedir, ne demek?
- 60 bin kişiyi ilgilendiriyor! 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- SON DAKİKA! Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Camiler, spor salonları, restoranlar ne zaman açılacak?
- 29 Nisan işsizlik ödeneği yattı mı? Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları
- Son dakika: YKS tarihi öne mi alındı? 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zamana ertelendi?
- Fed faiz kararı öncesi dolarda son durum: 29 Nisan bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?
- Altın fiyatları ne oldu? 29 Nisan gram altın, çeyrek altın kaç lira? Altın alım-satım yapılır mı? Bu süreç boyunca...
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Düğün salonları, spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılıyor?