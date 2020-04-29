Son dakika: İran'dan ABD'ye karşı "ada" hamlesi
Son dakika hamlesi... İran'dan ABD'nin bölgedeki varlığına karşı önemli bir hamle geldi. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, Basra Körfezi'ndeki adalarda yerleşim yerleri kurulması yönünde talimat verdiği belirtildi. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, "Fars Körfezi'ndeki adalarda yerleşim alt yapılarını oluşturarak, adaları insanların yaşamı için hazır hale getirmeyi planlıyoruz" dedi. Ayrıca İran lideri Hamaney'in bu talimatının bunun İran'ın bölgede güvenlik istediğinin bir göstergesi olduğunu savundu.
ABD'YE MESAJ
ABD güçlerinin Basra Körfezi'ndeki varlığının bölgedeki istikrarsızlığı artırdığını ifade eden Tengsiri, "Amerikalıların bölgedeki yasa dışı varlığı güvenliğimizi tehdit edebilir. Elbette biz hiçbir yabancı gücün kara sularımızda bulunmasına müsaade etmiyoruz." dedi.
"BÜYÜK ZARAR VERECEK"
Tengsiri, ABD'ye ait savaş gemilerinin Basra Körfezi'nde büyük boyutlu çevresel felaketlere de yol açabileceğine dikkati çekerek "Nükleer yakıt taşıyan bu gemilerden birine bir şey olması halinde Fars Körfezi'ndeki ekosisteme 11 yıl boyunca büyük zarar verecektir." diye konuştu.
İRAN'DAN ABD'YE KARŞI HAMLE
İran lideri Hamaney'in, Basra Körfezi'ndeki adalarda yerleşim yerleri kurulması talimatını verdiğini aktaran Tengsiri, bunun İran'ın bölgede güvenlik istediğinin bir göstergesi olduğunu savundu.
Tengsiri, "Fars Körfezi'ndeki adalarda yerleşim alt yapılarını oluşturarak, adaları insanların yaşamı için hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Bu, insanların adalarda yaşamasına dair Başkomutan (Hamaney) tarafından verilen bir talimattır." ifadelerini kullandı.
İranlı komutan, Basra Körfezi'nde yerleşim yerleri kurulacak adaların isimlerini ise belirtmedi.
Körfez'de İran'ın egemenliğinde bulunan adaların birçoğunda yerleşim bulunuyor. Öte yandan İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hürmüz Boğazı'nda stratejik konumda yer alan ve İran'ın kontrolündeki Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları hakkında egemenlik iddiasında bulunuyor.
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