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Son dakika: İran'dan ABD'ye karşı "ada" hamlesi

Son dakika hamlesi... İran'dan 'nin bölgedeki varlığına karşı önemli bir hamle geldi. İran lideri 'in, 'ndeki adalarda yerleşim yerleri kurulması yönünde talimat verdiği belirtildi. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, "'ndeki adalarda yerleşim alt yapılarını oluşturarak, adaları insanların yaşamı için hazır hale getirmeyi planlıyoruz" dedi. Ayrıca İran lideri Hamaney'in bu talimatının bunun İran'ın bölgede güvenlik istediğinin bir göstergesi olduğunu savundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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ABD'YE KARŞI ADA HAMLESİ
İran'ın yarı resmi ajansı Fars'ın haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, "Ulusal Günü" münasebetiyle 'ndeki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'YE MESAJ

güçlerinin Basra Körfezi'ndeki varlığının bölgedeki istikrarsızlığı artırdığını ifade eden Tengsiri, "Amerikalıların bölgedeki yasa dışı varlığı güvenliğimizi tehdit edebilir. Elbette biz hiçbir yabancı gücün kara sularımızda bulunmasına müsaade etmiyoruz." dedi.

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"BÜYÜK ZARAR VERECEK"

Tengsiri, ABD'ye ait savaş gemilerinin Basra Körfezi'nde büyük boyutlu çevresel felaketlere de yol açabileceğine dikkati çekerek "Nükleer yakıt taşıyan bu gemilerden birine bir şey olması halinde Fars Körfezi'ndeki ekosisteme 11 yıl boyunca büyük zarar verecektir." diye konuştu.



İRAN'DAN ABD'YE KARŞI HAMLE

İran lideri Hamaney'in, Basra Körfezi'ndeki adalarda yerleşim yerleri kurulması talimatını verdiğini aktaran Tengsiri, bunun İran'ın bölgede güvenlik istediğinin bir göstergesi olduğunu savundu.

Tengsiri, "Fars Körfezi'ndeki adalarda yerleşim alt yapılarını oluşturarak, adaları insanların yaşamı için hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Bu, insanların adalarda yaşamasına dair Başkomutan (Hamaney) tarafından verilen bir talimattır." ifadelerini kullandı.

İranlı komutan, Basra Körfezi'nde yerleşim yerleri kurulacak adaların isimlerini ise belirtmedi.

Körfez'de İran'ın egemenliğinde bulunan adaların birçoğunda yerleşim bulunuyor. Öte yandan İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 'nda stratejik konumda yer alan ve İran'ın kontrolündeki , Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları hakkında egemenlik iddiasında bulunuyor.

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