ABD, Esad rejiminin Savunma Bakanını yaptırım listesine aldı
Son dakika haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı, Beşar Esad rejiminin Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyyub'u yaptırım listesine aldı. Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'de Esad rejimiyle ilişkili yaptırım listesinde birkaç değişikliğe gidildiği belirtildi.
Bu kapsamda, Esad rejiminin Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyyub'un "Özel Tanımlı Kişilere Yaptırım" listesine eklendiği ifade edildi.
Eyyub'a yönelik yaptırımın Esad rejiminin İdlib'de yaptığı katliam ve insani krizden sonra gelmesi dikkati çekti.
- BAZI ŞİRKETLERE YÖNELİK YAPTIRIMLAR KALDIRILDI
Açıklamada ayrıca, Kongo Demokratik Cumhuriyeti merkezli Interlog (BDS Grup) adlı şirket ile İsviçre merkezli Skirron ve Bluemarine isimli nakliye şirketlerine uygulanan Suriye bağlantılı yaptırımların kaldırıldığı kaydedildi.
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