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ABD, Esad rejiminin Savunma Bakanını yaptırım listesine aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.03.2020
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ABD, ESAD REJİMİNİN SAVUNMA BAKANINI YAPTIRIM LİSTESİNE ALDI

Son dakika haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı, rejiminin 'u yaptırım listesine aldı. yapılan açıklamada, 'de Esad rejimiyle ilişkili yaptırım listesinde birkaç değişikliğe gidildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Esad rejiminin 'un "Özel Tanımlı Kişilere Yaptırım" listesine eklendiği ifade edildi.

Eyyub'a yönelik yaptırımın Esad rejiminin 'de yaptığı katliam ve insani krizden sonra gelmesi dikkati çekti.

- BAZI ŞİRKETLERE YÖNELİK YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

Açıklamada ayrıca, Kongo Demokratik Cumhuriyeti merkezli Interlog (BDS Grup) adlı şirket ile merkezli Skirron ve Bluemarine isimli nakliye şirketlerine uygulanan bağlantılı yaptırımların kaldırıldığı kaydedildi.

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