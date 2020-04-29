Son dakika: Küba’da 6.6 büyüklüğünde deprem

Küba'nın Baracoa şehrinde 6.6 büyüklüğünde meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre, depremin Baracoa bölgesinin 48 kilometre güneydoğusunda merkez üssü 2 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi. Depreme ilişkin henüz, can kaybı ve yaralanma bilgisi verilmedi.