29 Nisan 2020, Çarşamba
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Son dakika: Küba’da 6.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre ’nın Guantanamo eyaletindeki Baracoa şehrinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki meydana geldi. Şiddetli depremin ardından can kaybı olup olmadığı konusunda henüz bilgi yok.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.04.2020
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KÜBA’DA 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

'nın Baracoa şehrinde 6.6 büyüklüğünde meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre, depremin Baracoa bölgesinin 48 kilometre güneydoğusunda merkez üssü 2 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi. Depreme ilişkin henüz, can kaybı ve yaralanma bilgisi verilmedi.

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