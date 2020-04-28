28 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Afrin’de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Afrin’de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberine göre Terör örgütü PKK, 'nin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle saldırı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, "Saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11’i çocuk olmak üzere 40’a, yaralıların sayısı ise 47’ye yükseldi." denildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
ABONE OL
AFRİN’DE PATLAMA: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi. İlk belirlemelere göre en az 20 sivil öldü, onlarca sivil yaralandı.

Afrin’de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var AFRİN’DE PATLAMA: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Ölü sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi." ifadelerine yer verdi.

İşte MSB tarafından yapılan açıklama:

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de masum sivillere yönelik düzenlediği bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.



Son dakika: Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı saldırı SON DAKİKA: SURİYE'NİN AFRİN İLÇESİNDE BOMBALI SALDIRI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA