Son dakika: Afrin’de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi. İlk belirlemelere göre en az 20 sivil öldü, onlarca sivil yaralandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Ölü sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi." ifadelerine yer verdi.

İşte MSB tarafından yapılan açıklama:

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de masum sivillere yönelik düzenlediği bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.





