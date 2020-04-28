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Son dakika: ABD'de bir günde 1379 kişi corona virüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre 'de koronaviürs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1379 artarak 56 bin 256’ya yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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ABD'DE KORKUNÇ RAKAM! SON 24 SAATTE 1379 KİŞİ ÖLDÜ

'de koronaviürs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi.

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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