Nijerya'da silahlı saldırılar: 18 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger ve Kaduna eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti. Kaduna eyaletinde iki hafta hafta önce de silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 24 kişi kaçırılmıştı.
Kuzey Niger Senatörü Ahaji Sani Musa, basına yaptığı açıklamada, Niger eyaletinin 3 bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırılarda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Musa, saldırıda 4 kişinin kaçırıldığını, yaklaşık 2 bin büyükbaş hayvanın da telef olduğunu söyledi.
Ulusal basında çıkan haberlerde de Kaduna eyaletinde Adara köyüne askeri üniformayla gelen silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin de kaçırıldığı kaydedildi.
Kaduna eyaletinde iki hafta hafta önce de silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 24 kişi kaçırılmıştı.
Bu bölgeler, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
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