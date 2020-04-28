Fransa'da koronavirüs tedbirleri aşamalı gevşetilecek
Koronavirüsün Avrupa'da en çok etkilediği Fransa'da yeni kararlar açıklandı. Tedbirlerin kademeleri olarak gevşetileceği belirtilirken, Fransa Lig 1'in devam etmeyeceği de açıklandı.
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kademeli olarak kaldırılacak.
Başbakan Edouard Philippe, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, ülkede serbest dolaşımın sınırlandırılmasının salgınla mücadelede olumlu etkilerinin olduğunu söyledi. Hastanelerde yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının düşmesinin umut verici olduğunu ifade eden Philippe, ülkede 11 Mayıs'tan itibaren herkese yetecek kadar maske olacağını belirtti.
Başbakan Philippe, bundan sonra ülkeye dışarıdan her hafta 100 milyon maske geleceğini ve eczanelerin de maske satışı yapacağını aktardı. Philippe, salgınla daha etkili mücadele edebilmek için 11 Mayıs'tan sonra haftada 700 bin test yapılacağını ve Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin evlerinde veya belirlenen otellerde izole edileceğini bildirdi.
OKULLAR AÇILACAK
Ülkede serbest dolaşımın sınırlandırılmasının 11 Mayıs'ta kaldırılacağını ancak günlük vaka sayısının öngörülemeyen şekilde artması halinde bu kuralı iptal etmeyeceklerini ifade eden Philippe, 11 Mayıs'ta kreş, ilk ve orta okulların kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacağını dile getirdi. Philippe, sınıfta en fazla 15 öğrencinin bulunacağını, hijyen kurallarını uyulacağını ve orta okulda maske takmanın zorunlu olacağını söyledi. Philippe, mayıs sonunda liselerin açılıp açılmayacağına karar vereceklerini vurguladı.
11 Mayıs'tan sonra mümkün olduğunca insanların evden çalışmaya devam etmesi gerektiğini kaydeden Philippe, kafe ve restoranların dışında iş yerlerinin ve mağazaların 11 Mayıs'ta yeniden açılacağına işaret etti.
Philippe, şirketlerde, iş yerlerinde ve mağazalarda sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA VE TAKSİLERDE MASKE ZORUNLULUĞU
Kafe ve restoranların ne zaman açılacağına ilişkin kararın mayıs sonunda verileceğini aktaran Philippe, toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmanın zorunlu olacağına dikkati çekti.
Philippe, 11 Mayıs'tan itibaren dolaşımın serbest olacağını ancak 100 kilometrenin üzerindeki seyahatlerin sadece zorunlu hallerde yapılabileceğini vurguladı.
Plajların 1 Haziran'a kadar kapalı tutulacağını ifade eden Philippe, ibadet yerlerinin 11 Mayıs'ta açılabileceğini ancak 2 Haziran'a kadar toplu ibadetlerin yapılmaması gerektiğini söyledi.
Philippe, kütüphane ve küçük müzelerin de 11 Mayıs'ta kapılarını açabileceğini bildirdi.
FRANSA LİGİ OYNANMAYACAK
"2019-2020 sezonu futbol dahil tüm spor müsabakaları yapılamayacak." diyen Philippe, 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını aktardı.
Philippe, sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 23 Temmuz'a kadar uzatılması için bir yasa tasarısının hazırlandığını kaydetti.
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