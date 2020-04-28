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Afganistan'da yılın ilk 3 ayında 533 sivil öldürüldü, 760 sivil yaralandı

Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu () Afganistan'da 2020 yılının 533 sivilin öldürüldüğünü bildirdi. Hayata veda edenler arasında 150 çocuk yer alırken 760 sivil de yaralandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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'dan yapılan açıklamada, ülkede şiddet olayları nedeniyle 2020'nin 533 sivilin öldüğü belirtildi. Hayatını kaybedenlerin 150'sinin çocuk olduğu kaydedilen açıklamada, bu süre içerisinde 760 sivilin de yaralandığı vurgulandı.

TALİBAN VE DEAŞ

Sivil ölümlerin yüzde 39'undan 'ın sorumlu tutulduğu ifade edilen açıklamada, sivil kayıpların yüzde 32'sinden ise yabancı ve Afgan silahlı güçlerinin sorumlu olduğu belirtildi. Sivil kayıpların yüzde 13'ünden terör örgütü 'ın ve kalan yüzde 16'dan diğer muhalif grupların sorumlu olduğu aktarıldı.

KADIN VE ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR

Şiddet olaylarından en çok kadın ve çocukların etkilendiğine dikkat çekilen açıklamada, 2020'in ilk 3 ayında yaşanan şiddet olaylarında 60 kadının yaşamını yitirdiğinin altı çizildi. Misyon, 2009 yılından bu yana 'daki şiddet olaylarında ölen sivillerin ve yaralıların kaydını tutuyor.

TALİBAN'DAN TEPKİ

Taliban, UNAMA'nın sivil ölümleriyle ilgili raporunu reddettiklerini açıkladı. Açıklamada, sivil ölümlerinden çoğunlukla Taliban'ın sorumlu tutulmasının yanlış olduğu ve UNAMA'nın böyle açıklamalarla yabancı ve Afgan güçlerinin saldırılarının üzerini örtmek istediği kaydedildi.

Açıklamada, sivil ölümlerin çoğunun yabancı ve Afgan güçlerinin hava saldırılarından kaynaklandığı öne sürüldü.

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