14 Şubat 2020, Cuma
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Son dakika: ABD ile Taliban arasında flaş anlaşma

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.02.2020
ABD İLE TALİBAN ARASINDA FLAŞ ANLAŞMA

Son dakika haberi... Amerikan medyası, ile arasında 7 günlük bir ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi.

detaylar gelecek...

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