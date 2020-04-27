Rusya'da ameliyat edilmeyen Türk genci İstanbul'a getirildi
Rusya'da koronavirüs nedeniyle ameliyatı yapılmayan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu, Türkiye'ye getirildi. Vatandaşını zor durumda bırakmayan Türkiye, Seyithanoğlu'nu ambulans uçakla İstanbul'a getirdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından Moskova'ya gönderilen ambulans uçakla tedavisinin tamamlanması için İstanbul'a getirilen 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu, "Koronavirüs nedeniyle ameliyatım gerçekleşmiyordu. Sağlık Bakanımıza beni buraya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızı da bu hizmetleri verdiği için şükranlarımı sunuyorum" dedi.
"İSTANBUL'A GETİRİLDİ"
Sağlık Bakanlığı, Rusya'da bir hastanede akciğerlerinde hava birikmesi sonucu tedavi altında bulunan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu ambulans uçakla Türkiye'ye getirdi. Seyithanoğlu'nu taşıyan ambulans uçak saat 22.00'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Rusya'da tıp eğitimi alan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu'nun Türkiye'ye gelişini Demirören Haber Ajansı (DHA) anbe an takip etti. Ambulans uçaktan alınarak ambulansa bindirilen 24 yaşındaki Türk öğrencinin Bezmihal Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'nde tedavisine götürüldü.
"KORONAVİRÜS NEDENİYLE AMELİYATIM GERÇEKLEŞMEDİ"
3 defa akciğer sönmesi geçirdiğini ifade eden 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu, İstanbul'a gelişinin ardından DHA'ya açıklamalarda bulundu.
İstanbul'a gelip tedavi olacağı için çok mutlu olduğunu ifade eden Seyithanoğlu, "Çok mutluyum tabiî ki ailemi göreceğim. Sağlık hizmeti alacağım çok sevinçliyim. Bir an önce hastaneye yatıp sağlığıma kavuşmak istiyorum. Rusya'da 4'ncü sınıf tıp öğrenciyim 3 kere akciğer sönmesi geçirdim üçünde de tüp takarak tedavi ettiler. Bir türlü ameliyata almak istemediler. Ameliyata almadıkları için sürekli tekrarladı. Koronavirüs yayıldığı için ameliyata almak istemediler. Bakanlığa biz başvurduk orada tedavi etmediler bizde bakanlığa başvurduk. Buradan özellikle Sağlık Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Konsolosluğumuz çok yardımcı oldu. Cumhurbaşkanımıza da bu hizmetleri verdiği için şükranlarımı sunuyorum" dedi.
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