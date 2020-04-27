ABD, Hafter'in kendisini "devlet başkanı" ilan etmesinden "üzüntü" duydu
ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan ettiği açıklamasından "üzüntü duyduğunu" bildirdi.
Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun lideri Halife Hafter'in, ülkenin siyasi yapısını tek taraflı olarak değiştirdiğini öne süren açıklamasından Washington yönetiminin üzüntü duyduğu belirtildi.
"Hafter ve Libya'daki diğer aktörlerin diyalogla ülkeyi ileriye taşıyacak bir girişimde bulunmalarının ABD tarafından memnuniyetle karşılanacağı" kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"ABD, sivillerin mübarek ramazan ayında sıkıntı çektiği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının daha fazla yaşamı tehdit ettiği bu dönemde, Libya Ulusal Ordusu'nu Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) katılarak insani bir ateşkes ilan etmeye ve sonunda Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilciliği liderliğinde 5+5 askeri komitesi görüşmeleriyle kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına davet ediyor."
HAFTER KENDİSİNİ TEK TARAFLI "BAŞKAN" İLAN ETTİ
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, bu akşam yaptığı konuşmasında, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" iddia etti.
Hafter, liderliğini yaptığı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri sürdü.
BM HİMAYESİNDE İMZALANAN SUHEYRAT ANLAŞMASI
Fas'ın Suheyrat kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen Libya konulu toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Bu anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yönetmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) görevlendirilmişti.
Hafter ve siyasi müttefikleri, sahadaki girişimleriyle bu anlaşmanın yürürlüğe girmesini engellemeye çalışmıştı. Son olarak Nisan 2019'da başkent Trablus'a saldırı emri veren ve ülkeyi şiddet sarmalına sürükleyen Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.
Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenen Libya konulu konferansta, ülkenin BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH ile Hafter tarafından beşer askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.
İki taraf arasında gerçekleştirilen görüşmeler başarısızlığa uğramış ve süreç askıya alınmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'yi sallayan Trump Afganistan'dan çekilecek iddiası
- İşte dünya genelinde iyileşen vaka sayısı
- Fransa'da 24 saatte 437 can kaybı
- DSÖ'den koronavirüs açıklaması: Salgın bitme noktasından çok uzak
- Mısır, Gazze sınırına bir duvar daha örüyor
- Doç. Dr. Gülsen Meral A Haber’de uyardı! Karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler…
- İngiltere'de ölenlerin sayısı 21 bini geçti
- Ameliyat edilmeyen Türk genci İstanbul'a getirildi
- Son dakika: Fransa'da iki polise saldırı
- Darbeci Hafter kendisini 'devlet başkanı' ilan etti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Koronavirüse karşı meyan şerbeti! Meyan şerbeti nasıl yapılır? Meyan şerbeti faydaları neler?
- Hesaplara yatıyor! 2019 buzağı desteklemeleri T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ne zaman yatacak?
- Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
- Son dakika: Nur Yerlitaş neden öldü, ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?
- Son dakika: Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?
- Son dakika: Düğün salonları ne zaman açılacak? Yıl sonuna kadar iptal mi? Düğünlere ne zaman izin verilecek?
- Son dakika: Berberler, kuaförler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Mayıs'ta berberler çalışacak mı?
- Son dakika: İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Yeni emeklilere müjde! 2.000 TL ikramiye alabilmek için bunu yapmanız yeterli! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?
- EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır"
- Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri 2020
- Son dakika: 1000 TL yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet pandemi yardım başvuru nasıl yapılır?