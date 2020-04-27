Doç. Dr. Gülsen Meral A Haber’de uyardı! Karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler…

Nutrigenetik Uzmanı Doç. Dr. Gülsen Meral'in açıklamaları şu şekilde:

Bizde bir DNA var. Bir yazılımımız var bütün canlılarda olduğu gibi. Bir kod gibidir, bir yazılımdır ve enzimlerin salınması bütün proteinlerin salınması bu koda göre yapılır. Kişinin genetiğinde kanser geni olabilir ama sizin kanser olacağınız anlamına gelmez. Veya ailede alerjiniz, astımınız vardır. Ailesel geçer gibi inanırdık ama artık bütün dünya 'DNA kader değil' diyor. O DNA üzerinde kalıtsal geçebilir ama üstündeki epigenetik değişiklikleri ben 'paslanıyor' diye ifade ediyorum. DNA üzerinde metize olmasına değişikliklerle eğer düzgün ifade verirseniz, düzgün enzimlerin salınmasını sağlarsanız hastalanmazsınız.

GECE UYKUSU UYUMAYANLAR NASIL RİSKLERLE KARŞI KARŞIYA?

Hücrenin yenilenmesinde sıkıntı yaşayabilirsiniz, kanser çalışmaları bile var bu konuda. İmmün sistem, bağışıklık sisteminiz çöker.

GECE ÇALIŞANLAR NE YAPMALI?

Beslenmeye, günlük egzersize devam etmelisiniz. Günlük egzersizler, sporlar ve beslenmeyle beraber vücut tek bir mekanizmayla çalışmıyor. Bütün vücudunuzda diğer şeylerle onu tamamlayabilirsiniz. Sporla DNA üzerindeki epigenetik değişikliği en azından önleyebiliyorsunuz.

NELER YEMELİYİZ?

Obezite ve Kovid şu anda metabolik hastalıklar oldukça yüksek seyredebiliyor. Bağışıklık sisteminde eğer yüksek yağlı içerikli, karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler yediğiniz zaman Kovid-19'un klinik bulgusu ağırlaşır. Yağlı yemeyeceksiniz, zeytinyağı dışında tabii. Şekerli yiyeceklerden ve rafine yiyeceklerden uzak durmak zorundayız. Siz Kovid riski olan bir dönemdeyseniz özellikle oruç da tutuyoruz. O yüzden bu dönemde; yiyeceklerimiz kötü olursa, bir de Kovid alırsanız, bağışıklığınız çöker daha da ağır geçirirsiniz.