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Nijerya’da 68 yaşındaki kadın ikiz bebek doğurdu

Niijerya’da yaşanan 68 yaşındaki , ikiz bebek dünyaya getirdi. 1974 yılında Noah Adenuga ile dünyaevine giren Margaret Adenuga, bugüne kadar 4 kez denediklerini ve çocuk sahibi olma isteğinden asla vazgeçmediklerini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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NİJERYA’DA 68 YAŞINDAKİ KADIN İKİZ BEBEK DOĞURDU

'nın Lagos kentinde yaşayan Margaret ve Noah çifti, dördüncü kez denedikleri yöntemiyle ikizlere sahip oldu. Margaret'in eşi Noah, "1974'de evlendik ve o günden beri çocuk sahibi olma isteğimizden vazgeçmedik. Ben bir hayalperestim. Bu hayalimizin gerçekleşeceğini biliyordum" dedi.

'YÜKSEK RİSKLİ BİR HAMİLELİKTİ'

Sezaryen ile doğumu gerçekleştiren Dr. Adeyemi Okunowo, bu yaşlarda hamileliğin riskli olduğunu ifade ederek, "Yaşlı bir kadın ve ilk kez anne olacağı için yüksek riskli bir hamilelikti. Ayrıca ikizleri olacaktı, ancak hamileliğini dönem boyunca yönetebildik" diye konuştu.

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