Nijerya’da 68 yaşındaki kadın ikiz bebek doğurdu
Niijerya’da yaşanan 68 yaşındaki Margaret Adenuga, ikiz bebek dünyaya getirdi. 1974 yılında Noah Adenuga ile dünyaevine giren Margaret Adenuga, bugüne kadar 4 kez tüp bebek denediklerini ve çocuk sahibi olma isteğinden asla vazgeçmediklerini söyledi.
Nijerya'nın Lagos kentinde yaşayan Margaret ve Noah çifti, dördüncü kez denedikleri tüp bebek yöntemiyle ikizlere sahip oldu. Margaret'in eşi Noah, "1974'de evlendik ve o günden beri çocuk sahibi olma isteğimizden vazgeçmedik. Ben bir hayalperestim. Bu hayalimizin gerçekleşeceğini biliyordum" dedi.
'YÜKSEK RİSKLİ BİR HAMİLELİKTİ'
Sezaryen ile doğumu gerçekleştiren Dr. Adeyemi Okunowo, bu yaşlarda hamileliğin riskli olduğunu ifade ederek, "Yaşlı bir kadın ve ilk kez anne olacağı için yüksek riskli bir hamilelikti. Ayrıca ikizleri olacaktı, ancak hamileliğini dönem boyunca yönetebildik" diye konuştu.
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