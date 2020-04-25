Son dakika: İran ve İspanya'da corona virüs bilançosu: Son 24 saatte...

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saat içerisinde bin 134 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 76 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.



Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 89 bin 328'e, ölenlerin sayısının ise 5 bin 650'ye yükseldiğini açıkladı. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 68 bin 193 kişiye ulaştığını ifade etti.



Şu ana kadar 410 bin 75 korona virüs testi yapıldığını söyleyen Cihanpur, "Şu anda hastanelerde 3 bin 96 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır" dedi.

İSPANYA'DA SON 24 SAATTE 381 KİŞİ ÖLDÜ

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 381 artışla 22 bin 905'e çıktı.

DÜNYA GENELİNDE DURUM

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 197 bin 343'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 832 bin 521'e yükseldi.



Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa'da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 22 bin 524'e yükselirken; vaka sayısı da 219 bin 764'e çıktı.



ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 192 bin 994 olurken, 25 bin 969 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 154 bin 999'a çıkarken; 5 bin 760 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 159 bin 828 kişide virüs tespit edildiği ve 22 bin 245 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükselirken, hasta sayısı 143 bin 464 oldu.



ABD'DE VAKA SAYISI BİR MİLYONA YAKLAŞIYOR

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 925 bin 758 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 217 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 5 milyon 37 bin 473 test yapıldığı bildirildi.

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