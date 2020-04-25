İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
İngiltere’de koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Emma Davis ve Katy Davis (37) adlı ikiz kardeş hemşireler 72 saat arayla hayata veda etti.
İngiltere'nin Southampton kentinde yaşayan Emma David ve Katy Davis adlı ikiz hemşireler, koronavirüse yakalanmaları sonucu kaldırıldıkları Southampton Üniversite Hastanesi'nde 72 saat arayla yaşamını yitirdi. Hemşire Katy Davis, tedavi gördüğü hastanede geçtiğimi Salı günü virüs nedeniyle hayatını kaybederken, ikizi Emma ise Cuma günü hayata gözlerini yumdu.
'DÜNYAYA BERABER GELDİLER, BERABER GİTTİLER'
Mary ve Emma'nın kız kardeşi Zoe Davis, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Her zaman bu dünyaya beraber geldiklerini ve beraber gideceklerini söylerlerdi" ifadelerini kullandı. Zoe Davis, ikiz kardeşlerin bazı sağlık sorunlarının da olduğunu belirtti.
'AYNI HASTANEDE ÖLDÜLER'
Emma Davis, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Southampton Üniversite Hastanesi'nde çalışıyordu. İkizi Katy ise Southampton Çocuk Hastanesi'nde çalışıyordu. İkiz kardeşler, aynı hastanede hayata veda etti. Southampton Üniversite Hastanesi Yönetim Başkanı Paula Head, "Katy, meslektaşları tarafından insanların sevdiği bir hemşire olarak tanınırdı ve hemşirelik onun için bir işten daha fazlasıydı. Hastalarımız ve hizmet verdiğimiz topluluklar da dahil olmak üzere buradaki herkes adına ailesine içten başsağlığı diliyorum" dedi. DHA
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