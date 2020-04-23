23 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD’de korkunç koronavirüs bilançosu: 47 binden fazla kişi öldü

Son dakika: ABD’de korkunç koronavirüs bilançosu: 47 binden fazla kişi öldü

Küresel tehdit olmayı sürdüren koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssü haline gelen  ’de salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 47 bini geçti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
ABONE OL
ABD’DE KORKUNÇ RAKAM: 47 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle 'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 338 artarak 47 bin 681'e yükseldi. Son 24 saatte ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 29 bin 917 artarak 849 bin 92'ye ulaştı.

TRUMP ABD'YE GÖÇÜ YASAKLAYAN KARARI İMZALADI
ABD Başkanı dün imzaladığı kararname ile ülkeye yapılan göçü geçici olarak durdurdu.İmzalanan kararla göçmenlere verilen yeşil kart uygulaması 60 günlüğüne askıya alındı. Trump basın toplantısında konuyla ilgili olarak, "Bu durum, işsiz ABD'lilerin ekonomimiz açıldığında ilk sırada yer almasını sağlayacaktır" ifadeleini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
ABD Başkanı Donald Trump milli parkların açılacağını duyurdu ABD BAŞKANI DONALD TRUMP MİLLİ PARKLARIN AÇILACAĞINI DUYURDU
ABD Başkanı Trump, Harvard Üniversitesinden coronavirüs yardım parasını iade etmesini istedi ABD BAŞKANI TRUMP, HARVARD ÜNİVERSİTESİNDEN CORONAVİRÜS YARDIM PARASINI İADE ETMESİNİ İSTEDİ
ABD Senatosundan koronavirüs için 484 milyar dolarlık ek bütçeye onay ABD SENATOSUNDAN KORONAVİRÜS İÇİN 484 MİLYAR DOLARLIK EK BÜTÇEYE ONAY

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA