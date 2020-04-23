KKTC'de 'pozitif vaka yok krizi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin dün 646 testin yapıldığı ve 5 gündür pozitif vakanın rastlanmadığı KKTC'de Cumhuriyet Meclisi oturumunda konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin "maalesef pozitif vakamız yok" açıklaması tartışmalara neden oldu.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin dün 646 testin yapıldığı ve 5 gündür pozitif vakanın rastlanmadığı KKTC'de salgın gündemiyle toplanan Cumhuriyet Meclisi oturumunda konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin "maalesef pozitif vakamız yok" açıklaması tartışmalara neden oldu. Meclis'teki muhalefet, Pilli'yi yaptığı açıklama nedeniyle eleştirdi.
ALLAH AŞKINA YAPMAYIN
Eleştirileri yanıtlamak için kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Pilli de, konuşmasına KKTC'deki koronavirüs salgını verilerini okumakla başladı. Pilli, "Bugün 317 test yapıldı. Maalesef pozitif vaka yok" dedi. Pilli'nin açıklaması üzerine salonda gülüşmeler meydana geldi. Bunun üzerine eski Tarım Bakanı, Milletvekili Erkut Şahali, Pilli'ye tepki gösterdi. Şahali, "Bahsettiğimiz de halkla ilişkiler. Allah aşkına yapmamanız gereken yasak hareketlerden biri de bu" dedi. Bakan Pilli de, "Teşekkür ederim" cevabını verdi.
5 GÜNDÜR VAKA RASTLANMIYOR
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin dün 646 testin yapıldığı ve 5 gündür pozitif vakanın rastlanmadığı KKTC'de salgından bu yana 108 vakanın bulunurken, 4 kişi hayatını kaybetti.
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