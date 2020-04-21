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Son dakika: Darbeci Hafter güçleri Trablus'ta iki hastaneyi vurdu: 5 sağlık çalışanı yaralandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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HAFTER GÜÇLERİ İKİ HASTANEYİ VURDU

Son dakika haberi... 'da darbeci 'e bağlı güçleri başkent 'un güneyindeki iki sahra hastanesine saldırı düzenledi. Füzeli saldırıda 5 sağlık çalışanı yaralandı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Hafter'e bağlı güçler 'un güneyindeki Vadi er-Rabi bölgesinde iki sahra hastanesine grad füzeleriyle saldırı düzenledi.

Açıklamada, saldırıda 5 sağlık çalışanının yaraladığı ifade edildi.

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