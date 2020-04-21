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Libya’da Hafter'in milisleri Trablus’un güneydoğusundaki sivilleri hedef aldı: 2 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2020
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HAFTER'İN MİLİSLERİ SİVİLLERİ HEDEF ALDI: 2 ÖLÜ

’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı silahlı güçler, başkent ’un güneydoğusundaki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bombardımanlarda, bir baba ve oğlunun yaşamını yitirdiği aktarıldı.

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı silahlı güçler, başkent 'un güneydoğusunda sivilleri hedef almaya devam ediyor. Libya'nın Birleşmiş Milletler () nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'un güneydoğusunda bulunan kasabasındaki sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Saldırıların ardından bir baba ve oğlunun hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Hafter'e bağlı milislerin, Ain Zara'daki belirli noktaları kontrol altına aldığı ifade edildi.

UMH'NİN TERHUNE KENTİNE YÖNELİK OPERASYONU SÜRÜYOR
Öte yandan Libya hükümet kuvvetlerinin, Halife Hafter'in Trablus'a saldırılarının harekat ve ikmal merkezi olan stratejik kent Tarhuna'ya yönelik Cumartesi sabah saatlerinde başlattığı operason sürüyor.

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