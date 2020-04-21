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Nijerya'da gizemli hastalık! Üç günde 150 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.04.2020
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NİJERYA'DA GİZEMLİ HASTALIK! ÜÇ GÜNDE 150 KİŞİ ÖLDÜ

ülkesi 'nın Kano eyaletinde henüz anlaşılamayan gizemli bir hastalık nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti. Aminu Kano Eğitim Hastanesi Salgın Hastalıklar Departmanı Direktörü İsa Abubakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kano eyaletinde cuma gününden pazara kadar henüz tanımlayamadıkları bir hastalık nedeniyle 150 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Abubakar, hayatını kaybedenlerin çoğunun 60 yaş üstü olduğunu söyledi.

Bu can kayıplarının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) de kaynaklanmış olabileceğini kaydeden Abubakar, "Farklı bir hastalık da olabilir ama kısa sürede bu kadar kişinin ölmesi normal değil." dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle perşembe günü 1 hafta sokağı çıkma yasağı ilan edilen Kano'da son beş günde 23 vaka görüldü.

'da ise 665 Kovid-19 vakasına rastlanırken 22 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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