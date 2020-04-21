Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Sondaj' tepkisi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının yaptığı skandal açıklamaya cevap verdi. Aksoy, "Doğu Akdeniz'de hem ülkemizin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik eleştirilerine ilişkin, "Yunan/Rum tarafı, ülkemizin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde meşru ve egemen haklara, Kıbrıs Türklerinin de Ada'nın ortak sahibi olarak Ada'nın etrafındaki kaynaklarda eşit haklara sahip olduğu gerçeğini kasıtlı olarak görmezden gelmektedir." ifadesini kullandı.
Aksoy, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığının bugün yaptığı açıklamada yer alan eleştiriler hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.
Yunanistan'ın söz konusu açıklamasıyla, bölgedeki sorunlara ilişkin gerçeklerden uzak bir algı ve hak tanımaz tavırlara sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:
"Yunan/Rum tarafı, ülkemizin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde meşru ve egemen haklara, Kıbrıs Türklerinin de Ada'nın ortak sahibi olarak Ada'nın etrafındaki kaynaklarda eşit haklara sahip olduğu gerçeğini kasıtlı olarak görmezden gelmektedir. Doğu Akdeniz'deki barış ve istikrarı esas tehdit eden, Yunan/Rum ikilisinin maksimalist ve uzlaşmaz tutumudur. Doğu Akdeniz'de hem ülkemizin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz."
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