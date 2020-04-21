Bosna'daki Mostar Köprüsü Türk bayrağının renklerine büründü
Bosna Hersek'in en önemli sembollerinden tarihi Mostar Köprüsü'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla Türk bayrağı yansıtıldı.
Türkiye'nin Mostar Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, tarihi köprünün fotoğraflarının yanı sıra "TBMM 100 yaşında. Coşkuyla kutlayalım." ifadesine yer verildi.
Mostar Köprüsü'nün Türk bayraklı fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da "Mostar Köprüsü müteşekkir. Mostar Köprüsü ahde vefa! Mostar Köprüsü, hiç olmadığı kadar cesur ve kahraman! Ve biliyordu ki başının üstünde gezenler, esir düşmemiş bir milletti hiçbir zaman! Bu akşam Mostar Köprüsü ay yıldızımızla bir başka güzel." ifadesini kullandı.
Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edilen köprü, sadece şehre ismini vermekle kalmayıp yıllarca medeniyetleri ve kültürleri birleştiren bir simge görevini de üstlendi.
Mostar şehrinin ruhu olarak bilinen köprü, Bosna'daki savaş sırasında Hırvat topçu birliklerinin yoğun top atışlarına dayanamayarak, 9 Kasım 1993'te yıkılmıştı. Türkiye'nin de girişimleriyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilen köprü, 2004'te yeniden açıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'de koronavirüsten ölenleri yan yana dizdiler
- Bakan Akar'dan kritik görüşme
- ABD'li hemşirelerden Beyaz Saray önünde koronavirüs protestosu
- İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
- ABD, IMF'den kredi almamızı engelliyor
- Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Sondaj' tepkisi
- Türkiye'den Fransız Bakan Drian'e sert cevap
- Fransa'da koronavirüs vaka sayısı açıklandı
- Nijerya'da gizemli hastalık! Üç günde 150 kişi öldü
- Kolombiya'da karantina süresi 11 Mayıs'a kadar uzatıldı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den son dakika 24 Nisan aktüel ürünler açıklaması! İşte BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...
- ŞOK 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 21 Nisan buzağı desteklemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı destek paraları ne zaman yatacak?
- Zabıta memuru alım ilanı yayımlandı! 2020 Beykoz Belediyesi zabıta memuru alımı şartları neler?
- Son dakika: Vatandaşlar İBB’ye isyan etti! 70 gündür Dursunbey mahallesi susuz |Video
- 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi başvuru nasıl yapılır?
- Kızılay gıda yardımı talebi yapılacak mı? 2020 Ramazan gıda yardımı başvurusu var mı? Gıda yardımı nasıl alınacak?
- Marketler ve bakkallar kaçta kapanıyor? 23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağı marketler açık mı, kapalı mı?
- Bu seneki fitre miktarı ne kadar? 2020 fitre parası kaç lira? Fıtır sadakası zaman ve kimlere verilir?
- Yazılımcı olmak istiyorum ne yapmalıyım? BTK Akademi 1 milyon yazılımcı başvuru nasıl yapılır? Online eğitim ekranı...
- Son dakika: Ramazan pidesi satışı olacak mı? Bu sene Ramazan pidesi çıkacak mı? Resmi açıklama geldi!
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Hangi günler olacak?