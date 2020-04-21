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Donald Trump’tan CBS muhabirine sert corona virüs çıkışı: Sesini alçalt!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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TRUMP'I ÇILGINA ÇEVİREN SORU: SESİNİ ALÇALT!

ABD Başkanı ile televizyonundan arasında polemik yaşandı. Trump, "Halkı neden şubat ayında uyarmadınız?" diye soran CBS muhabirine önce ''sesini alçalt'' diye sert çıktı. Sonrasında Çin’e yönelik koyduğu seyahat yasağını öven Trump ''aldığım kararlar nedeniyle bana teşekkür etmelisin'' şeklinde konuştu.

ABD Başkanı koronavirüs basın toplantısı çerçevesine kameraların karşısına geçti. Trump basın toplantısında bir kez daha gazeteciyi hedef aldı.

Donald Trump’tan CBS muhabirine sert corona virüs çıkışı: Sesini alçalt! | Video DONALD TRUMP’TAN CBS MUHABİRİNE SERT CORONA VİRÜS ÇIKIŞI: SESİNİ ALÇALT! | VİDEO

"NEDEN ŞUBAT AYINDA HALKI UYARMADINIZ?'"

Basın toplantısında televizyonundan , Trump'a ''virüs bize çok önceden haber verilmeliydi. Herkes virüsü biliyordu ama kimse konuşmak istemiyordu'' sözlerini hatırlatarak, ''aynı şeyi Amerikalılar da sizin için söylüyor. Neden şubat ayında halkı uyarmadınız?'' diye sordu.



Gazeteci Trump'ın bu sözlerine "halkı virüsün çok hızlı yayıldığı uyarısı yapmadınız. Yasağı açıkladığınızda zaten buradaydı". hatırlatmasında bulundu.

TRUMP'TAN "SESİNİ ALÇALT" UYARISI

Trump, CBS muhabirinin bu zölerine önce ''sesini alçalt'' diye sert çıktı.

Sonrasında Çin'e yönelik koyduğu seyahat yasağını öven Trump ''aldığım kararlar nedeniyle bana teşekkür etmelisin'' şeklinde konuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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