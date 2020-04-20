Çin'den ABD'ye beklenen yanıt: Hepsi yalan
Çin’de Vuhan Viroloji Enstitüsü, ABD basınının yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvardan sızdığı iddialarını yalanladı. Vuhan Viroloji Enstitüsü Direktörü Yüen Cıming "Virüsün bizden çıkmış olmasının bir yolu yok" ifadesini kullandı.Çin'in CGTN (China Global Television Network) Televizyonunun haberine göre, Enstitü Direktörü Yüen Cıming, Kovid-19'un laboratuvardan çıktığı iddialarının insanların kafasını karıştırmak ve Çin'in salgınla mücadele ve bilimsel çalışmalarına müdahale etmek amacı taşıdığını belirtti.
"VİRÜSÜN BİZDEN ÇIKMIŞ OLMASININ BİR YOLU YOK"
Enstitü bünyesinde faaliyet gösteren Vuhan Ulusal Biyogüvenlik Laboratuvarı'nda (Vuhan P4 Laboratuvarı) hangi virüsler üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü bildiklerini kaydeden Yüen, "Daha önce dediğimiz gibi, virüsün bizden çıkmış olmasının bir yolu yok" ifadesini kullandı.
"VİRÜSÜN YAPAY VEYA SENTETİK İZLERİ OLDUĞUNU İSPATLAYACAK DELİL YOK"
Direktör Yüen, virüsün insan yapımı olduğuna ilişkin ise "Gerçekten çok sayıda akademik dergide makaleler var. Benim kişisel viroloji anlayışıma göre virüsün yapay veya sentetik izleri olduğunu ispatlayacak hiçbir delil yok" şeklinde konuştu.
"İDDİALAR SPEKÜLASYONA DAYANIYOR"
Kovid-19'un laboratuvar üretimi olduğunu ileri sürenlerin herhangi bir kanıtı ya da bilgisi bulunmadığını ifade eden Yüen, iddiaların tamamen spekülasyona dayandığını savundu.
"HİÇBİR ÇALIŞANIMIZ ENFEKSİYON KAPMADI"
Yüen ayrıca Kovid-19'un herhangi bir laboratuvar çalışanına bulaşmadığının altını çizerek, "Kesinlikle size söyleyebilirim ki hiçbir öğrencimiz, emeklimiz veya çalışanımız enfeksiyon kapmadı" diye konuştu.
İDDİAYI ABD BASINI ORTAYA ATMIŞTI
ABD basınından Washington Post gazetesi, 14 Nisan'da yayımladığı haberde, ABD'nin Pekin Büyükelçiliğinin 2018'de Dışişleri Bakanlığına gönderdiği şifreli yazışmalarda, yarasalardaki beta koronavirüsler üzerine araştırmalar yapan Vuhan Viroloji Enstitüsüne, laboratuvardaki güvenlik ve sağlık şartlarından duyulan endişeyi dile getirdiği kaydetmişti. Haberde, ABD'nin Vuhan Başkonsolosu Jamison Fouss ile Büyükelçilik Danışmanı Rick Switzer'ın 27 Mart 2018'de laboratuvara düzenledikleri ziyaretin ardından, Dışişleri Bakanlığına "hassas" ibareli iki şifreli mesaj gönderdiği, bu mesajlarda "burada incelenen yarasalardan SARS'a benzer bir koronavirüsün laboratuvar çalışanlarına geçip onlardan başkalarına bulaşabileceği" uyarısında bulunduğu belirtilmişti.
CNN televizyonunda 16 Nisan'da yer alan haberde de ABD istihbarat ve ulusal güvenlik kurumlarının, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görüldüğü için orada ortaya çıktığı sanılan Kovid-19'un aslında Vuhan'daki bir laboratuvardan yanlışlık sonucu çıkıp insanlara bulaşmış olma ihtimali üzerinde durduğu bildirilmişti.
ABD SİYASETİNDEN "İNCELİYORUZ" AÇIKLAMASI GELMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın virüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığı iddialarına yönelik ise "Bu hikayeyle ilgili gittikçe daha fazla şey duyuyoruz. Göreceğiz. Meydana gelen bu korkunç durumla ilgili çok kapsamlı inceleme yapıyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise söz konusu iddiaları incelediklerini belirterek, "Çin'in Kovid-19'la ilgili gerçekleri saklamasına göz yumamayız. Virüsün ortaya çıktığı ilk zamanlardan beri bizi yanıltıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
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