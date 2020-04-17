Son dakika: İngilizler Çin gerçeğini böyle duyurdu! Kendileri de çaresiz!
Son dakika haberi... İngiltere'nin Çin'den 16 milyon sterline aldığı koronavirüs antikor testlerinin bir türlü sonuç vermediği belirlendi. Öte yandan İngiltere'nin güvenilir ve hızlı sonuç veren antikor testi üretme çalışmaları ise hala sonuçlanmadı.
İngiltere'nin Çin'den 16 milyon sterline aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi. İki Çin firmasından alınan testlerin yapılan denemelerde doğru sonuç vermediği öğrenildi.
Daily Mail gazetesinin haberine göre, kişinin virüsü kaptıktan sonra bağışıklık geliştirip geliştirmediğini gösteren testlerde istenilen sonuç elde edilemedi. İki Çin firmasından alınan testlerin yapılan denemelerde doğru sonuç vermediği belirlendi. Bunun üzerine yetkililer, ödenen 16 milyon sterlinin iadesi için çalışma başlattı.
KENDİLERİ DE ÜRETEMİYOR
Öte yandan İngiltere'nin güvenilir ve hızlı sonuç veren antikor testi üretme çalışmaları ise hala sonuçlanmadı.
Başbakan Boris Johnson, 19 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında antikor testlerinin ekonomik ve sosyal açıdan oyunun kurallarını değiştireceğini söylemişti. Johnson, 24 Mart'taki açıklamasında da bu testlerin yakında satışa sunulacağını belirtmişti.
Kovid-19 için 2 tür test yapılıyor. Bunlardan antijen testi, kişide virüs olup olmadığını, antikor testi de bağışıklık sistemi tarafından ilgili virüse karşı oluşturulan proteinlerin bulunup bulunmadığını gösteriyor. Antikor denen bu proteinlerin varlığı, kişinin hastalığı atlattığı anlamına geliyor.
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