Libya'da sıcak gelişme! UMH silahlı birlikleri Tarhune kent merkezine yaklaştı
Son dakika haberine göre, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkent Trablus’un güneyindeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ‘kalesi’ olarak bilinen Tarhuna’ya operasyon başlattı. Operasyon başlatan UMH silahlı birlikleri, kent merkezine yaklaştı.
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un güneyindeki Tarhuna'ya başlattığı operasyonda kentte ilerleyişini sürdürüyor. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) bilgi veren UMH'ye bağlı kaynaklar, Tarhuna kenti yakınlarında El-Hatim kampında gayri meşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in birliklerinden 12'sinin esir aldığını açıkladı. Operasyonda, Hafter'in 16 birliği esir alınırken; 8'i de etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
KRİTİK KENT HAFTER GÜÇLERİNİN TOPLANMA YERİ
Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında merkez olarak kullandıkları Terhune kentine birden fazla cepheden operasyon başlattıklarını duyurdu. Hükümet güçlerinin, Hafter milislerini başkente yönelik saldırılarında harekat ve lojistik merkezleri olarak kullandıkları Giryan kentinden Haziran 2019'da çıkarmalarının ardından, Terhune, Hafter milislerinin toplanma ve ikmal noktası olarak öne çıkmıştı. BM, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Libya'da savaşan taraflara 22 Mart'ta "insani ateşkes" önerisinde bulunmuştu.
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