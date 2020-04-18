18 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Libya'da sıcak gelişme! UMH silahlı birlikleri Tarhune kent merkezine yaklaştı

Libya'da sıcak gelişme! UMH silahlı birlikleri Tarhune kent merkezine yaklaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.04.2020
ABONE OL
LİBYA'DA SICAK GELİŞME! KENT MERKEZİNE YAKLAŞTILAR

Son dakika haberine göre, , başkent Trablus’un güneyindeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'in ‘kalesi’ olarak bilinen Tarhuna’ya operasyon başlattı. Operasyon başlatan silahlı birlikleri, kent merkezine yaklaştı.

'nın Birleşmiş Milletler () nezdindeki meşru temsilcisi (), başkent Trablus'un güneyindeki Tarhuna'ya başlattığı operasyonda kentte ilerleyişini sürdürüyor. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) bilgi veren UMH'ye bağlı kaynaklar, Tarhuna kenti yakınlarında El-Hatim kampında gayri meşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in birliklerinden 12'sinin esir aldığını açıkladı. Operasyonda, Hafter'in 16 birliği esir alınırken; 8'i de etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

KRİTİK KENT HAFTER GÜÇLERİNİN TOPLANMA YERİ
Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında merkez olarak kullandıkları Terhune kentine birden fazla cepheden operasyon başlattıklarını duyurdu. Hükümet güçlerinin, Hafter milislerini başkente yönelik saldırılarında harekat ve lojistik merkezleri olarak kullandıkları Giryan kentinden Haziran 2019'da çıkarmalarının ardından, Terhune, Hafter milislerinin toplanma ve ikmal noktası olarak öne çıkmıştı. BM, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Libya'da savaşan taraflara 22 Mart'ta "insani ateşkes" önerisinde bulunmuştu.

Darbeci Hafter koronavirüs salgınını Covid-19 Libya halkına diz çöktürmek için kullanıyor! DARBECİ HAFTER KORONAVİRÜS SALGININI (COVİD-19) LİBYA HALKINA DİZ ÇÖKTÜRMEK İÇİN KULLANIYOR!
Libya güçleri Vatiyye Üssü'ndeki Hafter milislerini vurdu LİBYA GÜÇLERİ VATİYYE ÜSSÜ'NDEKİ HAFTER MİLİSLERİNİ VURDU
Hafter milisleri Trablus'ta Mitiga Havalimanı ile sivil yerleşimleri vurdu HAFTER MİLİSLERİ TRABLUS'TA MİTİGA HAVALİMANI İLE SİVİL YERLEŞİMLERİ VURDU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA